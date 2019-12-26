ديوان الحج يعلن عن القائمة الأولية للوكالات المؤهلة لتنظيم موسم 2020

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن القائمة الأولية، لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم موسم حج 2020.

وبعد إجتماع اللجنة الوزارية بمقر وزارة الشؤون الدينية يومي لدراسة ملفات المترشحين، تم الإعلان عن القائمة الأولية للوكالات، الموزعة حسب مطارات الإقلاع.

وقال الإعلان، إنّه يمكن لكل وكالة تقديم طعن في أجل أقصاه 72 ساعة، من دون إحتساب أيام العطلة الأسبوعية إبتداء من تاريخ نشر القائمة.

على أن يقدم الطعن في شكل خطاب مكتوب لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ويرفق بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية المدعمة.