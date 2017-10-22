هذا هو سر طريقة إحتفال عبد اللاوي بهدفه أمام الوداد !

شكرت جماهير الوداد البيضاوي المغربي مدافع إتحاد العاصمة أيوب عبد اللاوي عقب تضامنه مع “الألتراس” المغاربة خلال مباراة الأمس.

وكان عبد اللاوي وراء تسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ 67 بعد تمريرة رأسية من زميله أسامة درفلو.

وإحتفل عبد اللاوي بطريقة تكبيل مرفقيه في إشارة إلى تأييده إلى كامل مجموعات الألتراس المغربية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أصدرات قرارا بحل الألتراس عبر كافة المملكة المغربية بعد حادثة السبت الأسود.

ونشرت صفحة الوداد البيضاوي على تويتر رسالة شكر لمدافع فريق سوسطارة على تضامنه مع ألتراس المغرب.