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رؤوف خليف: “على صلاح الفوز بالدوري الإنجليزي للتفوق على محرز”

الرياضة
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رؤوف خليف: “على صلاح الفوز بالدوري الإنجليزي للتفوق على محرز”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر المعلق التونسي الشهير، رؤوف خليف، أن الدولي المصري محمد صلاح، عليه الفوز بالدوري الإنجليزي، لتكتمل نجوميته ويؤكد تفوقه على الجزائري رياض محرز.

وصرح رؤوف خليف، لموقع “العربي”: “الجزائريون على حق عندما يقولون أن صلاح سيكون أفضل لاعب عربي عند فوزه بالدوري الإنجليزي”.

وأضاف: “حسب رأيي، نجومية صلاح، لن تكتمل إلا بالفوز بالدوري الإنجليزي، وهذا أمر صعب المنال في ظل سيطرة السيتي وقربه من اللقب”.

وبخصوص دور اللاعبين مع منتخبيهما، اعتبر المعلق التونسي الشهير، أن هذا الأمر يخرج عن إطار المقارنة موضحا.

“هذا الأمر ليس مشكل اللاعبين، فالأمر يتعلق باختيارات الإتحادين المصري والجزائري، في تعيين مدربي منتخبيهما”

وتابع: “الدليل أن محرز، يتألق أكثر مع ليستر سيتي، لكنه أقل فعالية مع المنتخب الجزائري، والمشكل ليس في اللاعب، بل في اختيارات الناخب الجزائري”.


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