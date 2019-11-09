رئاسيات 2019..المترشحون يوقعون السبت المقبل على ميثاق أخلاقيات الحملة الإنتخابية

سيوقع، المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، السبت المقبل، على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية.

ويحدد الميثاق القواعد التي يتوجب على كل مترشح التقيد بها خلال الحملة.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الإنتخابية للمترشحين الخمسة المقبولين من قبل المجلس الدستوري، 17 نوفمبر القادم.

وأبقى المجلس الدستوري، على الأسماء التي جاءت في القائمة الأولية، المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عزالدين ميهوبي، عبدالعزيز بلعيد، عبد القادر بن قرينة.

ورفض المجلس الدستوري، التسعة طعون المقدمة من كل بلقاسم ساحلي، عبدالحكيم حمادي، النوي خرشي.

بالإضافة إلى محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة، فارس مسدور، رؤوف العايب، علي سكوري.