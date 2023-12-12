رئيسة اتحادية كرة اليد ترد على بوشكيرو

ردت رئيسة إتحادية كرة اليد كريمة طالب، اليوم الثلاثاء. على تصريحات المدرب المقال من العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة اليد صالح بوشكريو بطريقتها الخاصة.

وأكدت كريمة طالب في تصريح لـ “لنهار” احترامها الكبير للمدرب صالح بوشكريو الذي قامت بإقالته مؤخرا”المدرب بوشكريو صالح يبقى مدرب نحترمه و ملفه طوي نهائيا، لم نتفاهم و يحدث أمر عادي أنك لا تتفاهم معه في المخططات”

كما أضافت طالب “أتمنى له التوفيق في قادم المواعيد. و أتمنى من الطاقم الفني الجديد أن يكون في مستوى تطلعات الجمهور الجزائري”.

وقالت رئيسة إتحادية كرة اليد عن الطاقم الفني الجديد بقيادة فاروق دهيلي “فاروق دهيلي، أتمنى له في تطلعات الاتحادية و يذهب بعيدا مع المنتخب الوطني و تكون النتائج إيجابية”.

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