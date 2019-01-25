رئيسة بلدية شيقارة بميلة امرأة حديدة في مواجهة مخلفات الثلوج

خرجت رئيسة بلدية شيقارة بولاية ميلة، إلى الميدان لتفقد رعيتها في أوج أزمة التقلبات الجوية، عكس ما كان متوقعا منها.

تابعت السيدة زهية بن قارة رئيس بلدية شيقارة، أشغال إزاحة الثلوج من الطرقات ببلديتها بنفسها، وإصلاح الأعطاب بأعمدة الكهرباء.

وكل المشاكل التي تسببت فيها الثلوج، كانت تحت المتابعة المباشرة للمرأة الحديدية، التي اعتقد كثيرون أنها لن تصلح لرئاسة البلدية.

وفي وقت يختفي فيه رؤساء بلديات تماما وقت الأزمات، ولا يظهرون إلا بعد انجلائها، كانت زهية بن قارة.

في مقدمة عمال الصيانة بكل المجالات التي تخص ضماتن راحة سكان المنطقة، التي تدخل تحت دائرة اختصاصها.