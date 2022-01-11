رئيس أذربايجان يتسلم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد

تسلم الرئيس الأذربجاني، إلهام علييف، أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض الجديد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لدى أذربيجان عبد الوهاب عثمان.

وحسب موقع azernews، فقد قدم السفير عبد الوهاب عثمان، أمس الإثنين، أوراق اعتماده للرئيس الهام علييف.

بعد ذلك أجرى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف محادثة مع السفير.

وأشاد الرئيس بالمستوى الجيد للعلاقات بين البلدين، وشدد على وجود تعاون واسع النطاق داخل المنظمات الدولية. بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال واستكشاف فرص زيادة حجم المبيعات.

كما أشار الرئيس إلى أهمية تعزيز الاتصالات النشطة بين الناس من أجل تطوير العلاقات الثنائية.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن ثقته في أن العلاقات الثنائية بين البلدين سوف تتطور بنجاح في عهد عبد الوهاب عثمان.

وأشار رئيس الدولة الأذربيجاني إلى أنه خلال رئاسة حركة عدم الانحياز. كانت أذربيجان دائما تسترشد بسيادة القانون الدولي ومبادئ باندونغ، التي تشكل أساس حركة عدم الانحياز.

وتطرق الرئيس إلهام علييف إلى احتلال الأراضي الأذربيجانية منذ ما يقرب من 30 عامًا. وتدمير هذه الأراضي التي ارتكبتها أرمينيا وأعمال التخريب ضد التراث الثقافي لأذربيجان. وقال إن أجندة السلام بعد الصراع يجري تنفيذها بالفعل.

ونقل السفير عبد الوهاب عثمان تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرئيس الأذربايجاني.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن امتنانه للتحيات وطلب من السفير نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

وقال السفير عبد الوهاب عثمان إن الجزائر ملتزمة التزاما كاملا بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. بما في ذلك احترام السيادة الوطنية للبلدين وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال السفير إنه لن يدخر جهدا في زيادة تطوير العلاقات الثنائية.

كما أعرب السفير عبد الوهاب عثمان عن تقديره الكبير لرئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز.

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