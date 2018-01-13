رئيس إتحادية السباحة :”زوجتي خط أحمر ولم تُهدد أي شخص بالطرد”

نفى رئيس إتحادية السباحة، حكيم بوغدو وبشكل قطعي، ماقيل بشأن قيام زوجته بتهديد مُسير المسبح الأولمبي، بوضياف بطرده من منصبه.

وأكد، بوغدو لـ”النهار أون لاين”، بأن زوجته وأبناءه هم الطرف المظلوم، بعدما تعرضوا لمعاملة غير لائقة من أحد أعوان الأمن.

وقال :”زوجتي، خط أحمر، وهي شخصية محترمة وطبيبة مُعترف بها، ولا أعرف السبب الذي دفعه للقيام بمثل هذه التصرفات”.

وواصل :”لقد طلب مني المعذرة بشأن التجاوز الذي تعرضت له هي وأولادي والرسائل النصية شاهدة على ذلك”.

وأشار، بوغدو، بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الساعين لتشويه صورته، مُبديا إندهاشه من التهم التي كيلت في حقه وحق حرمه.