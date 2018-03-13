رئيس إتحاد البليدة :”طعنوني في الظهر وأحترم قرار العدالة”

أكد رئيس إتحاد البليدة، شعيب عليم، إحترامه القرار الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات، مُشيرا بأن الأمور ستعود لمجاريها.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”أنا أحترم العدالة الجزائرية، ولكن هناك خلل، لأني ضحية للمعاملة التي تسببت في صدور الحُكم ضدي”.

وواصل :”لقد كنت مجرد وسيط، والطرف الآخر تلقى نسبة كبيرة من أمواله، ولم يعترف، وأناس استغلت كوني شخصية معروفة لطعني في الظهر”.

وختم :”للأسف ذهبت ضحية الثقة، ولهذا وصلت لهذا الموضع، ولكني أثق في العدالة الجزائرية، وكل واحد سيأخذ حقه”.

وكانت محكمة البليدة أصدرت حُكما يقضي بسجن شعيب عليم لـ3 سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.