عاجل

رئيس إتحاد عنابة يوضح:”لم أهدد الفرق الزائرة، والمنشور فهم بشكل خاطئ”

الرياضة
  • -
  • 0
رئيس إتحاد عنابة يوضح:”لم أهدد الفرق الزائرة، والمنشور فهم بشكل خاطئ”
بقلم وليد كويني

أوضح رئيس إتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، في إتصال مع “النهار أونلاين” أن منشوره الأخير على الفايسبوك فهم غلط.

حيث أشار إلى أن فريقه تعرض للظلم في اللقاء الأخير قائلا:”شواقر وسكاكين  أنا الذي رأيتهم في اللقاء الماضي أمام عين البيضاء”.

كما أضاف الرئيس العنابي قائلا:”أنا كنت نقصد لوكان مايعطوناش حقنا تولي اللعبة بالشواقر هذا ما في الأمر”.

مشيرا إلى أنه في حال تواصلت الأمور على ما هي الآن ستطال ما سماه بـ”الشواقر قائلا:”سنصل للشواقر لو ميعملوش حد ومتتعاقبش النوادي”.

في الأخير أكد “زعيم” بأنه لن يلعب خارج عنابة بدون تعهد بالحماية من طرف الشرطة، وهذا لحفظ سلامة لاعبيه حسب قوله.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital