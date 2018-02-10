رئيس إتحاد عنابة يوضح:”لم أهدد الفرق الزائرة، والمنشور فهم بشكل خاطئ”

أوضح رئيس إتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، في إتصال مع “النهار أونلاين” أن منشوره الأخير على الفايسبوك فهم غلط.

حيث أشار إلى أن فريقه تعرض للظلم في اللقاء الأخير قائلا:”شواقر وسكاكين أنا الذي رأيتهم في اللقاء الماضي أمام عين البيضاء”.

كما أضاف الرئيس العنابي قائلا:”أنا كنت نقصد لوكان مايعطوناش حقنا تولي اللعبة بالشواقر هذا ما في الأمر”.

مشيرا إلى أنه في حال تواصلت الأمور على ما هي الآن ستطال ما سماه بـ”الشواقر قائلا:”سنصل للشواقر لو ميعملوش حد ومتتعاقبش النوادي”.

في الأخير أكد “زعيم” بأنه لن يلعب خارج عنابة بدون تعهد بالحماية من طرف الشرطة، وهذا لحفظ سلامة لاعبيه حسب قوله.