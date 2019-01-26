رئيس الساورة يتهم التحكيم ويُهاجم زطشي ومدوار

فتح رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة الساورة “مامون حمليلي” النار على الحكم الذي أدار مواجهة “إتحاد العاصمة”.

وقال “حمليلي” للقناة الإذاعية الأولى بعد اللقاء الذي جرى بملعب “عمر حمادي” ببولوغين دون حضور الجمهور العاصمي المعاقب.

“مللنا من الحديث عن التحكيم في كل مرة.. اليوم كل الأمور كانت مدبرة من أجل تسهيل مهمة إتحاد العاصمة للفوز”.

“تم برمجة المواجهة دون جمهور من أجل القيام بكل الأمور بعيدا عن أعين المتتبعين وتم تعيين حكم خاص من أجل القيام بهاته المهمة”.

“أنا مسؤول عن كلامي ويجب على المسؤولين الرحيل بداية من رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار”.