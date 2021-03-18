رئيس الجمهورية يلغي كل نشاطاته اليوم لمتابعة الوضع في بجاية

ألغى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل نشاطاته المبرمجة اليوم الخميس، لأجل متابعة الوضع في بجاية، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.

هذا وأمر رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، بإرسال وفد وزاري إلى الولاية لمتابعة مخلفات الزلزال.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وأعقبت الهزة الأرضية الرئيسية، 15 هزة ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

وخلفت الهزة الأرضية، بعض الأضرار المادية من تشققات في بعض السكنات والمؤسسات بالإضافة إلى بعض الإصابات بجروح وحالات الفزع.