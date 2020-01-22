رئيس الجمهورية: أتفهم جيدا وضيعة المعلمين ولكن لا للمقايضة بأطفالنا

صرح رئيس الجمهورية خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة انه يتفق مع المعلمين ولكن اطفالان اولا.

اتفق من المعلمين ولكن لا لضغظ بأبناءنا وليس لدي خاتم سليمان اوعصى موسى دع الحكومة تعمل ولا للمقايضة بأبنائنا

واضاف الرئيس أن المعلمين يعيشون في حالة كارثية وسيتم دراسة امورهم تدريجيا معا ولا نقبل أن يفرض على الدولة الأجر بالقوة.

ونوه الرئيس تبون ان هناك بعض البلديات ألاطفال فيها يمشون في الاوحال بالحفاء والدولة منحتهم النقل المدرسي.

كما وفرت لهم المطاعم المدرسية من اجل توفير الأكل لأطفالنا وكذا نقلهم وسنتخذ عقوبات صارمة ضد من يتهاون مع ابناءنا.

في حين كان من المفروض يقوم المعلمين بإضرابات من اجل التكفل الاحسن بالتلاميذ، توفير مناح احسن لهم.

ومن غير المقبول ان تملك الجزائر عشرات السدود ومضخات تحلية مياه البحر وهناك من يجلب الماء كانه في العصور الوسطى أضاف رئيس الجمهورية.