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رئيس الجمهورية يعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية

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رئيس الجمهورية يعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية
بقلم أسماء.ع

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، عن حداد وطني، لمدة 3 أيام.

كما قرر، الرئيس تبون، حداد مدة 7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية.


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