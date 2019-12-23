رئيس الجمهورية يعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، عن حداد وطني، لمدة 3 أيام.

كما قرر، الرئيس تبون، حداد مدة 7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية.