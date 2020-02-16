رئيس الجمهورية للولاة: يجب الحصر على إتخاذ مبدأ الكفاءة في التوظيف

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رئيس الجمهورية للولاة: يجب الحصر على إتخاذ مبدأ الكفاءة في التوظيف
بقلم النهار أونلاين

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، الوزراء والمسؤولين المحليين بضرورة إعتماد الكفاءة في توظيف الإطارات عوض الولاء.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  مخاطبا الولاة والمسؤولين المحليين ” ارجو من كل مسؤول محلي أن يكون حوله كفاءات قادرة على حل مشاكل المواطنين”.

وإعتبر رئيس الجمهورية أنه “ليس بالضرورة من يقدم الولاء صباحا ومساء يمكن إعتباره صاحب كفاءة”.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة “الحصر على إتخاذ مبدأ الكفاءة في كل توظيف يتم على المستوى المحلي”.

كما شدد رئيس الجمهورية بضرورة “مساعدة المجتمع المدني على تنظيم صفوفه”، و”تشجيعهم واستقبالهم عوض الإستخفاف في حل مشاكلهم”.


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