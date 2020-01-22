رئيس الجمهورية: محاربة الفساد بكل انواعه متواصلة

صرح رئيس الجمهورية خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة ان محاربة الفساد بكل انواعه متواصلةوسيكون دون هوادة.

وأوضح الرئيس تبون أن عازم في مواصلة محاربة الفساد كما العدالة لم تعطي بعد حجم الأموال المنهوبة.

كما أن الممتلكات التابعة للمتابعين قضائيا في الخارج معروفة،وبعد فصل العدالة في قضايا الفساد سنباشر إسترجاع الأموال.

تطرق رئيس الجمهورية إلى الرشوة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن، أين اصبح اليوم يدفع رشوة من اجل حقه.

وفي ذات السياق أكد الرئيس أنه ستكون هناك عقوبات صارمة ولا تسامح مع من يمس حاجات المواطنين.

كما كشف ان ستكون هناك إجراءات تنظيمية بالنسبة للاجهزة التي تحارب هذه الظاهرة.

وسيتم وضع كاميرات على مستوى مراكز الجمارك والبلديات وكذا مراكز الشرطة كإجراء اولي.