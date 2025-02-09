رئيس الجمهورية يأمر بتغيير نظام العمل في الموانئ

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسة إجتماع مجلس الوزراء وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ.

وأكد رئيس الجمهورية على تغيير نظام العمل بالموانئ قبل نهاية الشهر الجاري.

وشدد الرئيس تيبون على أن يكون نظام العمل الجديد 24/ 24 ساعة. كما أضاف الرئيس تبون أن نظام العمل الجديد يجب أن يعمم على الموانئ ذات النشاط الاقتصادي.

وفقا لبيان مجلس الوزراء رئيس الجمهورية أكد أن النظام الجديد للموانئ يكون وفق نظام24 /24 ساعة، لاسيما الموانئ ذات النشاط الاقتصادي. وذلك عبر موانئ كل من جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران ومستغانم،

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة.