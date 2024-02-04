رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تنسيق الجهود للمرور إلى المرحلة الثانية من عملية الرقمنة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة تنسيق الجهود للمرور إلى المرحلة الثانية من عملية الرقمنة في أسرع وقت ممكن.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وقف مجلس الوزراء عند التقرير المرحلي الأوّل لمدى تقدم عملية الرقمنة.

وترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، يُخصّص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدّم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، وعرض حول المزارع النموذجية.