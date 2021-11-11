رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية يعقد الرئيس تبون جلسة عمل مع رؤساء للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، لدى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف بيان ذات المصالح الإجتماع خصص لتجسيد السياسية الجديدة، التي تنتهجها الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج، والتي تهدف إلى تحسين ظروفها في البلدان المضيفة، وكذا توطيد الروابط بكل أشكالها، مع الوطن.

وخلال الإجتماع أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وتعليماته للرفع من مستوى نجاعة عمل السلك الدبلوماسي وممثلياتنا، بما يواكب التصور الجديد للدبلوماسية الجزائرية.