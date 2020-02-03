رئيس الجمهورية يترأس اليوم الاثنين مجلسا للوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وسيخصص الاجتماع لدراسة ملفات تخص قطاعات التربية، التكوين والتعليم المهنيين، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

كما سيدرس المجلس، اقتصاد المعرفة، إشكالية أمن الطرقات، ويعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية والهضاب العليا.

بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.

ويشمل المخطط الاستعجالي للدفع بالتنمية المحلية، العديد من القطاعات لا سيما التزويد بالماء الشروب، الطاقة الكهربائية، توصيل الغاز، المنشآت المدرسية، النقل والتنقل، ووضع آليات التضامن الجواري.