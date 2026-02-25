رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا لتقييم التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم اجتماعا خصص لتقييم عمل اللجنة المكلفة بالتحضير للزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق الرسمي لضمان تنظيم الزيارة وفق البروتوكولات المعمول بها، وتوفير كافة الترتيبات الأمنية والدبلوماسية واللوجستية لاستقبال الضيف الرسمي.

وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية لضمان نجاح هذه الزيارة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والفاتيكان.