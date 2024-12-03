رئيس الجمهورية يستدعي البرلمان بغرفتيه يوم 6 ديسمبر

استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، البرلمان بغرفتيه، يوم الـ6 ديسمبر الجاري للاستماع لخطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا.

وتضمّن المرسوم الرئاسي رقم 24- 386 المؤرخ في 3 ديسمبر 2024، استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للبرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً، يوم 6 ديسمبر 2024، للاستماع لخطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا.

وجاء ذلك بناءً على الدستور، لا سيما المواد 84 و 791 و 135 و 138 الفقرة 3 منه. وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم.

ويتضمن جدول أعمال دورته غير العادية، افتتاح الدورة وخطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا. وتختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاد جدول الأعمال .