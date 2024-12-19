رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة 32 لمعرض الانتاج الجزائري

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى قصر المعارض الصنوبر البحري للاشراف على اتطلاق الطبعة32 لمعرض الانتاج الجزائري.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطتي ووالي ولاية الجزائر والمنتخبين المحليين.

الطبعة 32 تنظم تحت شعار “انتاجنا عماد سيادتنا” بمشاركة أكثر من 600 مؤسسة اقتصادية وطنية

واستهل رئيس الجمهورية زيارة المعرض بجناح وزارة الدفاع الوطني، كما توقف عند مؤسسة انجازات الصناعية سريانة واستمع الى شروحات بجناح مؤسسة البناء والتصليح البحريين للجيش الوطني الشعبي.

كما زار رئيس الجمهورية مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي.

وفي اطار زيارته للمعرض دائما وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند الشركة الجزائرية للانسجة الصناعية والتقنية للجيش الوطني الشعبي.