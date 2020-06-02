تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم قايد صالح

أشرف اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وشرع، صبيحة اليوم، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في زيارة لمقر وزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال الرئيس تبون، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة مرفوقا بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

حيث إستمع رئيس الجمهورية في بداية الزيارة إلى النشيد الوطني، لتقدم له على إثرها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، التشريفات العسكرية.

وحيا رئيس الجمهورية بعد ذلك مستقبليه من قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني و قائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني و أركان الجيش الوطني الشعبي.