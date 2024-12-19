رئيس الجمهورية يشيد بالصناعة العسكرية ويدعو لرفع نسبة الادماج الى 60 بالمائة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الصناعة العسكرية هي قاطرة الصناعة ودعا إلى ضرورة رفع نسبة الادماج إلى 50 او 60 بالمائة .

وجاء تصريح رئيس الجمهورية عند وقوفع الى مجمع ترقية الصناعة الميكانكية للجيش الوطني الشعبي اين اشاد بالصناعة العسكرية.

كما زار رئيس الجمهورية جناح القاعدة المركزية للإمداد، واستمع الى عرض شامل حول نشاط وعمل مجلس التجديد الاقتصادي قدمه رئيس المجلس.