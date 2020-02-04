رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا حادث مرور سوق أهراس

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خالص تعازيه، لعائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع في سوق أهراس وخلف وفاة 8 أشخاص.

وأورد رئيس الجمهورية، في صفحته الرسمية على تويتر: “بحزن شديد أعزي عائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع بين عنابة وسوق أهراس، ونزل علينا خبره هذا الصباح كالصاعقة”.

وأشار الرئيس تبون، أنه أمر الوزير الأول ووزير العدل منذ حادث مماثل بوادي سوف قبل أيام، ببحث سبل تجريم هذه الظاهرة وتنظيم صارم للمهنة على الفور.

ووقع حادث المرور، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تربط خط عنابة وسوق أهراس، على مستوى الطريق الوطني رقم 16.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، خلف الحادث 8 قتلى و25 جريحا.

وسخرت ذات المصالح، 5 شاحنات و7 سيارات إسعاف و40 عون تدخل و15 ضابط.

كما قام أعوان الحماية المدنية، بإسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى.