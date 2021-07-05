رئيس الجمهورية يعطي إشارة انطلاق احتفالات عيدي الاستقلال والشباب من ساحة الشهداء
بقلم نسرين محفوف
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، على انطلاق احتفالات عيدي الاستقلال والشباب. من ساحة الشهداء، الجزائر العاصمة، حيث كان مرفقا بالفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
ودشن رئيس الجمهورية بساحة الشهداء في العاصمة، نصبا تذكاري، يمثل نفي حشد من أبطالنا يساقون الى السفينة وصوت الجلاد يدفعهم الى الركوب رغم أنفهم.
ما وعلى الجانب الايمن من النصب يقف رجل يحمل معاني الأصالة الجزائرية والشجاعة ورب الحزن. ولكن دون أن يظهره. فهو يرفع يده يستشرف المستقبل ويسأله عما يخفيه. وفي نظرته الثاقبة تساؤل واضح. فمع أنه يبدي عدم اهتمامه بالذين يساقون الى المنفى الا انه يستشرف المستقبل بقناعة راسخة ان التضحية لا بد منها ولا مفر، لكن نظراته كانت موجهة لحامل العلم.
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