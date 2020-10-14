رئيس الجمهورية يقرر فتح المساجد لصلاتي الجمعة والفجر ابتداء من 6 نوفمبر

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تمكن أمن ولاية الجلفة من تفكيك شبكة ذات صلة بتزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول في المعاملات التجارية.
بالإضافة إلى حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع.
وأفادت وكالة الانباء…
طالب أصحاب محلات LPP، بموقع ماكوتا بعين البنيان بالجزائر العاصمة، مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بربط محلاتهم بالكهرباء.
وحسب الوثائق الرسمية التي تحصلت عليها "النهار اونلاين"،…
أجرى، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، بولخراص شاهر، زيارة عمل وتفقد لبسكرة.
يتفقد المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز، خلال هذه الزيارة، جملة من المشاريع…
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