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رئيس الجمهورية يقرر فتح المساجد لصلاتي الجمعة والفجر ابتداء من 6 نوفمبر

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رئيس الجمهورية يقرر فتح المساجد لصلاتي الجمعة والفجر ابتداء من 6 نوفمبر
بقلم نسرين محفوف

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  فتح المساجد التي تملك طاقة استعابها لأكثر من 1000 مصلي يوم الجمعة 6 نوفمبر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=903690

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