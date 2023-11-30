رئيس الجمهورية يلتقي أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، أعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية تندوف.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية.

وقال رئيس الجمهورية على هامش هذا اللقاء، إن “ولاية تندوف ستصبح قطبا حقيقيا في مجال الصناعة”.

وأضاف الرئيس تبون أن “مشروع منجم غار جبيلات وخط السكة الحديدية “بشار – تندوف – غار جبيلات”، مشاريع حيوية من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب شغل لشباب المنطقة.”

وتابع الرئيس أن “الجزائر استعادت قوتها ومكانتها المحورية والريادية اقليميا ودوليا بفضل الجيش الوطني الشعبي وإخلاص الرجال .”