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رئيس الحكومة التونسي يقيل وزير الداخلية على خلفية غرق مركب مهاجرين

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رئيس الحكومة التونسي يقيل وزير الداخلية على خلفية غرق مركب مهاجرين
بقلم عمر تدريست

قرّر رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، إقالة رئيس الداخلية لطفي براهم من مهامه على خلفية حادث غرق مركب للمهاجرين قبالة جزيرة قرقنة.

وحسب بيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، فإن يوسف الشاهد كلف وزير العدل غازي الجريبي لشغل منصب وزير الداخلية بالنيابة.
للتذكير، فإن مركب صيد على متنه العشرات من المهاجرين غير الشرعيين قد غرق يوم الأحد الماضي في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة، ما تسبب في مقتل 63 شخصا غرقا.

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