رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤدي واجبه الانتخابي

وقام بن صالح، بالانتخاب في مدرسة أحمد عروة، في منطقة بوشاوي.
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غلبت الدموع مواطن جزائري مسن اليوم الخميس، بعد أدائه لواجبه الإنتخابي بأحد مراكز التصويت بالعاصمة.
وتأسف المسن لحال الجزائر اليوم، بعد أن أصبحت تستورد أغلب إحتياجاتها…
سجلت مصالح الحماية المدنية للشلف، اليوم الخميس، حالة اختناق بغاز احادي اكسيد الكربون، المنبعث من جهاز التدفئة، وسط مدينة تاوقريت.
وأسفر عن اصابة امراة حامل بإغماء…
أدى والي سعيدة، سيف الاسلام لوح، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي.
وقد أدلى سيف الاسلام لوح، بصوته، بالمدرسة الابتدائية " مفتاح محمد"، ببلدية سعيدة.
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