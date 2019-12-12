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رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤدي واجبه الانتخابي

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رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤدي واجبه الانتخابي
بقلم أسماء.ع

أدى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي الرئاسي في العاصمة.

وقام بن صالح، بالانتخاب في مدرسة أحمد عروة، في منطقة بوشاوي.


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