رئيس الساورة: “غوتي لا يصلح ويريدون تشويه صورتنا”

إعتبر رئيس شبيبة الساورة مامون حمليلي، أن محمد غوتي، لا يصلح لترأس لجنة التحكيم، كما دافع عن فريقه شبيبة الساورة.

وصرح مامون حمليلي، للإذاعة الوطنية: “غوتي لا يصلح لرئاسة لجنة التحكيم، أنا لا أنتقد غوتي، لكن نريد لفت إنتباه المسؤولين”.

وأضاف: “كان من الأجدر منح هذه المسؤولية لأحد الحكام القدامى الذين سبق لهم إدارة مباريات كبيرة في كرة القدم”.

من جهة أخرى، عاد مامون حمليلي، لتصريحات بعض رؤساء الأندية، الذين يريدون تشويه صورة ملعب الساورة حسب تصريحاته.

“هناك العديد ممن يصورن ملعب الساورة على أنه غوانتانامو، ونحن نقول أن الساورة ليست غوانتانامو، نحن فريق محترف بمعنى الكلمة”.

وتابع: “ما حدث في بعض مباريات التي جرت بالساورة، يحدث في جميع ملاعب الوطن، والسبب يعود للأندية التي لا تتقبل الخسارة”.

وبخصوص المباراة المرتقبة أمسية اليوم أمام إتحاد العاصمة، لحساب ثمن نهائي كأس الجمهورية، صرح رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة

“أتمنى أن يتابع رئيس “الفاف” مواجهتنا أمام إتحاد العاصمة، ليقف شخصيا على أداء الحكم في هذه المباراة”.