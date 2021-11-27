رئيس الفاف: “لا نستخف بمنتخبي السودان ولبنان.. لكن المنطق يقول أننا سنتأهل”!

أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة أن المنتخب الوطني سيحسم التأهل في منافسة كأس العرب للمنتخبات قبل المواجهة الثالثة أمام المنتخب المصري.

وتحدث رئيس الفاف شرف الدين عمارة عن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“مقابلات المنتخب الوطني تنطلق بمواجهة السودان ثم لبنان.. سنحسم التأهل في المقابلتين الأولتين، وتبقى مباراة ثالثة أمام مصر، لذلك الأمور ستكون محسومة منذ المباراة الثانية، هذا منطق ولا يوجد أي إستخفاف بالمنافس، كرة القدم فيها مفاجآت ولكن فيها منطق، إلا إذا سارت الأمور بطريقة غير ذلك “.

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