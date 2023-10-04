رئيس الفاف يكشف موعد إجتماعه مع بلماضي

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن موعد اجتماعه بالناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال وليد صادي في تصريحه الذي نقلته لـ “واج” اليوم الأربعاء أنه سيلتقي الناخب الوطني يوم السبت المقبل قبل التربص “سنعقد أول اجتماع ببلماضي يوم السبت المقبل بدالي براهيم بمقر الفاف أين سنتطرق إلى برنامج الخضر تحسبا للمنافسات المقبلة”.

وسيحدث هذا، يوم قبل انطلاق تربص الخضر بالمركز الفني بسيدي موسى الذي ستخلله مباراتنا وديتان يوم 12 أكتوبر أمام الرأس الاخضر بقسنطينة ويوم 16 أكتوبر أمام مصر بأبوظبي الإماراتية.

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