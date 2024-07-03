رئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو ينهئ سيدات أولمبيك أقبو

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني أنفانتينو، رسالة تهنئة لسيدات فريق أولمبيك أقبو.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تلقي رئيس “الفاف” وليد صادي، رسالة من رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو.

وتضمنت هذه الرسالة، تهاني رئيس “الفيفا”، لفريق سيدات أولمبيك أقبو، بمناسبة تتويجهم بلقبل البطولة لموسم 2023-2024.

وثمن جياني أنفانتينو، المجهودات التي بذلها كل عضو من فريق سيدات اولمبيك أقبو، والتي كللت بتتويجهم بهذا اللقب، كما وجّه تهنئة خاصة لرئيس “الفاف” على مجهودات في تطوير كرة القدم النسوية.