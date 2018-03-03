رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” يشكر زطشي

الرياضة
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رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” يشكر زطشي زطشي رفقة إنفانتينو
بقلم عبد النور حواز

تلقى رئيس الفاف “خير الدين زطشي” رسالة شكر من رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” بعد مُشاركته في القمة التنفيذية لكرة القدم بتنزانيا.

وأكد إنفانتينو لزطشي في الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت سعادته بحضوره القمة.

“أظن أنكم إستفدتم من هذه القمة التي سمحت للجميع بإبداء رأيه وأخذ الكلمة للتعبير عن وجهة نظره الخاصة حول كرة القدم”.

“هي فرصة سمحت لنا بالتقرب أكثر من بعضنا البعض من خلال الحديث عن واقع كرة القدم وإقتسام الغذاء الرسمي معا”.

وختم:”بفضل حضوركم وتدخلاتكم الموفقة نجحت القمة بشكل كبير وسمحت لنا بتكوين علاقة وطيدة مبنية على الثقة التامة”.

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