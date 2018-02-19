رئيس “الفيفا” يدعو زطشي لحضور اجتماع تنفيذي بتنزانيا

تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، وسكرتيره العام، محمد ساعد دعوة من رئيس “الفيفا”، السوسيري “جياني إنفانتينو”.

ودعى خليفة “سيب بلاتير” الرجل الأول في “الفاف” للمُشاركة في القمة التنفيذية الثانية للإتحاد الدولي في العاصمة التانزانية “دار السلام”.

وسيكون هذا التجمع بداية من يوم الخميس “22 فيفري” وسيُخصص لدراسة قادم التحديات التي تنتظر “الفيفا” خاصة من الناحية التنظيمية.

وسيعمل زطشي على استغلال هذا الموعد لربط علاقات واتصالات مع نظرائه من رؤساء الإتحادات الإفريقية والعالمية بما يُفيد الكرة الجزائرية.