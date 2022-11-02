قناة النهار “رئيس الكويت :” نُراقب جميعا بقلق مايحدث في أوكرانيا بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 13:30 رئيس الكويت شارك غرِّد أرسل 31 0 “رئيس الكويت :” نُراقب جميعا بقلق مايحدث في أوكرانيا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e8Vf5 اقرأ أيضا النهار ترندينغ: حارس مدرسة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأنشودة ينشدها مع التلاميذ في أجواء مميزة قناة النهار 29 أكتوبر نسيمة جعفر باي: معايير السعادة تختلف من شخص إلى آخر ومواقع التواصل الإجتماعي لا تمثل الواقع قناة النهار 27 أكتوبر علي عون : توفير كل الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والمصنعة محليا نهاية السنة قناة النهار 17 أكتوبر وزير السكن يشرف على التجارب الأولية لمعلب براقي بالعاصمة قناة النهار 24 أكتوبر رسالة مريم وآسيا للمرضى وللاصحاء .. '' حبوا روحكم'' .. '' ماتجيبوش سبة بالمرض'' قناة النهار 12 أكتوبر كلمة ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الافريقي في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر المالكي: خروقات الكيان الصهيوني تستدعي وقوف المجتمع الدولي وأخد خطوات حقيقية لمحاسبتهم قناة النهار 30 أكتوبر شاهد..أكثر من نصف قنطار من الكيف عثر عليها أعوان الجمارك داخل خزان وقود سيارة بعين الدفلى قناة النهار 31 أكتوبر الفريق أول شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرّتب بمناسبة الذكرى 68 لإندلاع الثورة قناة النهار 30 أكتوبر "سامية طبوش: "مارانيش فرحانة في حياتي بسبب ناس خذلوني قناة النهار 27 أكتوبر