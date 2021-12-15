رئيس المجلس يهنئ المنتخب الوطني إثر بلوغه نهائي كأس العرب

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي المنتخب الوطني بفوزه على نظيره القطري وتأهله لتنشيط المباراة النهائية لكأس العرب، موجها رسالة خاصة لمحاربي الصحراء الذين شرفوا الجزائر في كل المراحل التي اجتازوها وحققوا فيها الانتصار بكل اقتدار وابداع كروي فني رائع ومشرف، وهو ما يؤكد مرة أخرى أحقية الدور الريادي للفريق الوطني على المستوى العربي والأفريقي.

كما لم يفوت بوغالي هذه الفرصة ليزف كل عبارات التقدير والشكر للاعبين والطاقم الفني قائلا:

“مرة أخرى تدخلون على قلوبنا وعلى الشعب الجزائري برمته فرحة عارمة إثر أدائكم البطولي الذي حققتم به هذه الليلة الفوز أداء ونتيجة.

إن تأهلكم أيها الأبطال إلى المباراة النهائية جعلكم كل مرة محط تقدير كبير عند شعب عودتموه على الانتصارات فأصبح لا ينتظر منكم الا ذلك.

و أما الان وقد حققتم هذا الإنجاز الرائع والبطولي ووصلتم بفضل جهد واصرار كبيرين لتنشيط المرحلة النهائية، فلم يبق لكم سوى رفع الكأس والعودة بها إلى بلدكم الجزائر.

مرة أخرى شكرا لكم أيها المحاربون ونحو مزيد من التألق مع تمنياتي الخالصة لكم بالتوفيق والانتصار في المباراة النهائية.

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هنأ رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، المنتخب الوطني بعد فوزهم على منتخب قطر وتأهلهم للدور النهائي من كأس العرب. ونشرت وزارة الدفاع منشور التهنئة عبر حسابها على “فايسبوك” حيث جاء فيه: “ألف مبروك لأبطال فريقنا الوطني للمحليين لكرة القدم… تأهلتم عن جدارة واستحقاق لنهائي كأس العرب، شرفتم وطننا وأدخلتم مرة أخرى البهجة، الفخر و الاعتزاز في نفوس شعبنا”.

طالع أيضا: رئيس الجمهورية يهنىء الخضر بعد تأهلهم إلى نهائي كأس العرب هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني بعد تأهله إلى نهائي كأس العرب على حساب المنتخب القطري. وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه في التويتر جاء في مضمونها “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”

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