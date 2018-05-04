رئيس بلدية القل يُرخص بإقامة “مناطحة” بين الكباش

أخبار الجزائر
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رئيس بلدية القل يُرخص بإقامة “مناطحة” بين الكباش
بقلم إ.ع

في خرجة هي الأولى من نوعها في الجزائر،قام رئيس بلدية القل بسكيكدة،بالترخيص لإقامة “مناطحة” بين الكباش في ساحة عمومية بالبلدية.

رئيس البلدية وفي الترخيص الذي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، والمرسل إلى رئيس أمن دائرة القل وقائد فرقة الدرك الوطني للقل،

قام بالتصريح بإقامة المبارزة، وقبول طلب مرسل إليه بإقامة مبارزة بين الكباش في ساحة عمومية.

وأشار المسؤول الأول عن البلدية في تصريحه إلى أن ما سيُقام هو عبارة عن تظاهرة ترفيهة لمبارزة الكباش.

موضحا أن المعني بهذه “التظاهرة” هو من يتحمل مسؤولية جميع الإجراءات الخاصة بالتنظيم.

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