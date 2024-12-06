رئيس جنوب إفريقيا: نطمح في تقوية العلاقات مع الجزائر

قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده تطمح في تقوية العلاقات مع الجزائر، بما يعكس علاقات البلدين التاريخية.

وشكر سيريل رامافوزا، والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على حفاوة الاستقبال، في التصريح الصحفي المشترك رفقة الرئيس تبون، اليوم الجمعة.

وقال رامافوزا: “نشكر الجزائر على حفاوة الاستقبال، نحن سعداء جدا بهذا التعاون بين بلدينا”.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أن بلاده تسعى لرفع المستوى التجاري الذي سيتعزز بإطلاق منطقة التبادل الحر والتجارة بين البلدين.

وتابع رامافوزا: “لدينا إيمان عميق بأن التعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر سيعزز التعاون الإفريقي”.

كما لفت الرئيس الجنوب إفريقي، إلى أن بلاده سجلت عدم احترام للقانون الدولي. وأودعت شكوى ضد الكيان الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها في غزة، وتلقت دعما كبيرا من عديد الدول.

وطالب رامافوزا، بإحترام القانون الدولي في فلسطين وأكد تضامنه مع كل الشعوب المظلومة.

وفي الأخير، قال رامافوزا، أن شعب جنوب إفريقيا يشكر الجزائر على وقوفها معه في حرب التحرير واحتضانها للزعيم نيلسون مانديلا.