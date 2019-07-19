رئيس حزب فرنسي متطرف يهاجم الجالية الجزائرية ” إذا كنتم تحبون بلادكم عودوا إليها”

هاجم رئيس حزبDebout la France ، نيكولا دوبونت إيجنان، اليوم الجمعة، الجالية الجزائرية بفرنسا، والتي خرجت في كل مرة انتصرت فيها الجزائر بكأس أمم إفريقيا للاحتفال.

وحسب ما أوردته tv5 monde، فقد دعا هذا الأخير، الجزائريين المقيمين بفرنسا بالعدوة الى بلدهم الأصلي، معتبرا احتفالهم بانتصارات الجزائر في فرنسا، قلة احترام للبلد الذي يعيشون فيه.

وأضاف “مثل كل الفرنسيين، شعرت بغضب وخيبة لرؤية الفرنسيين يسحبون العلم الفرنسي، في يوم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، 14 جويلية الماضي، والذي تزامن مع فوز الجزائر على نيجيريا، حيث غزا العلم الجزائري شوارع فرنسا”.

كما استهجن المتحدث، محاولة قيام أحد المناصرين الجزائريين، وضع العلم الجزائري في مكان العلم الفرنسي، خلال الاحتفالات.

وهاجم قائلا ” فرنسا رحبت بكم، أطعمتكم، وعلمتكم، وعاملتكم جيدا، لكن إذا كنتم تفضلون الجزائر، وإذا كانت الجزائر أفضل من فرنسا، عودوا إليها”.

وقد اتخذت باريس وليون ومرسيليا وأيضًا مونبيليار، تدابير وقائية لنهائي كأس إفريقيا للأمم، لتجنب التجاوزات التي أعقبت مباراتي الجزائر السابقتين.

وقد تم الأحد الفارط، إلقاء القبض على 282 شخصًا، خلال حوادث وقعت في العديد من مدن فرنسا وقت الاحتفال بانتصار الجزائر على نيجيريا في الدور نصف النهائي واحتفالات 14 جويلية.

للإشارة، فإن نيكولا دوبونت، متطرف، معروف بعدائه للعرب والمسلمين، حيث انتفض في عديد المناسبات ضد تعلم وتدريس اللغة العربية، معتبرا إياها امتدادا للإرهاب.