رئيس ديوان وزير العمل ثابت مقداد في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، رئيس الديوان وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي ثابت مقداد. وهذا إثر سكتة قلبية.

وشغل المرحوم مقداد ثابت منصب مدير السياحة لولاية الجزائر في وقت سابق.

وجاء في رسالة التعزية لمديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر “بلغنا وفاة المغفور له زميلنا وصديقنا مقداد ثابت اثر سكتة قلبية المرحوم شغل منصب مدير السياحة لولاية الجزائر و رئيس الديوان وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي و بهذا المصاب الجلل نسأل الله سبحانه و تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة و يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة و يلهم ذويه الصبر و السلوان”.