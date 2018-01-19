رئيس إتحاد بلعباس: ” الفيفا طالبت بخصم 6 نقاط من رصيدنا ..ولن نسكت على حقنا”

أكد رئيس فريق إتحاد بلعباس “بن عياد” تلقي الفاف مراسلة من الفيفا تنص على خصم 6 نقاط من رصيد المكرة بسبب قضية اللاعب “جيسي مايلي”.

وتحدث “بن عياد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عشية اليوم الجمعة موضحا:

“بعد العمل الشاق الذي قمنا به لتسوية وضعية جميع اللاعبين المدانين في الفريق، وتخفيض الديون إلى 980 مليون بعدما كانت ملاير، إلا أنه طفت إلى السطح قضية اللاعب “جيسي مايلي” ”

وأضاف: “هذا اللاعب نشط في الفريق موسم 2014 و2015 وكان ملزوم بعقد إلا انه لم يلعب كثيرا ”

وأوضح بن عياد قضية اللاعب “جيسي مايلي” التي رفعها إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم قائلا:

” الإشكال في قضيته هو كيفية التحصيل، لأن الفيفا تطلب تحصيل اللاعب بالعملة الصعبة، واللاعب تقاضى أمواله بالدينار الجزائري”

وأكد “بن عياد” أن اللاعب تقاضى أمواله كاملة على مستوى بنك BNP في بلعباس قائلا:

” اللاعب تلقى كامل مستحقاته على مستوى بنك BNP، وأرسلنا ملفه للفيدرالية التي سترسلها بدورها إلى الفيفا”

وأضاف:”تقاضى أمواله بالدينار وهناك إثباثات تحويل المستحقات على مستوى الرصيد “”

” الفيفا طلبت من الفدرالية خصم نقاط من إتحاد بلعباس إذا لم نسوي وضعيته، وسنرسل الملف يوم الأحد أو بالاكثر يوم الإثنين للفاف وثقتنا كبيرة في الفدرالية “.

وقرأ بن عياد مراسلة الفيفا قائلا: “المراسلة كانت باللغة الإنجليزية يوم 17 جانفي حيث طلبت من الفدرالية تطبيق البند رقم 6 القاضي بخصم النقاط في حالة عدم التسوية ومراسلة الفيفا في أقرب وقت إما بتسوية وضيعة اللاعب أو بخصم النقاط”.