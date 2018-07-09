 رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من تأخير إعلان تشكيل الحكومة

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم،أن سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف مطالب بالإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وحذر بري وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية من التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة على الوضع الإقتصادي للبلاد.

وأشارت بعض الصحف،أن بري يرفض إستمرار الوضع على ما هو عليه وأنه لا يجيب التهرب من المسؤوليات الحكومية.

وصرح أنه لابد من العمل على تشكيل الحكومة بشكل سريع وهذا لمواجهة المصاعب الإقتصادية والسياسية بعد تأخر تشكيل الحكومة.

ويعود تأخر الإعلان عن الحكومة الى مطالب القوى السياسية اللبنانية بقدة التمثيل داخل الحكومة المرتقبة تشكيلها.