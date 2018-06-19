رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي في تندوف لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين

حل مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد لمطار تندوف ليتجه بعدها لمخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار زيارته للمنطقة والتي تدوم 3 أيام.

لاستكمال المشاورات بشان تنفيذ قرار الاتحاد الافريقي 653 موسى فكي الذي بدأ مشاوراته بالمنطقة شهر مارس المنصرم من موريتانيا والجزائر الطرفين الملاحظين،

وبعدها المغرب ومعلوم ان القمة الـ30 للاتحاد الافريقي طالبت موسى فكي باجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالنزاع و مع الأمم المتحدة والقيادة الأفريقية،

للدفع بعملية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية،وتقديم تقرير حول نتائج مشاوراته إلى القمة الـ31 التي ستنعقد جويلية المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.