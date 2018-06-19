رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي في تندوف لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين

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رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي في تندوف لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين صور النهار
بقلم محمد لجرب

حل مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد لمطار تندوف ليتجه بعدها لمخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار زيارته للمنطقة والتي تدوم 3 أيام.

لاستكمال المشاورات  بشان تنفيذ قرار الاتحاد الافريقي 653 موسى فكي الذي بدأ مشاوراته بالمنطقة  شهر مارس  المنصرم  من موريتانيا  والجزائر الطرفين الملاحظين،

وبعدها المغرب ومعلوم ان القمة الـ30 للاتحاد الافريقي طالبت موسى فكي باجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالنزاع و مع الأمم المتحدة والقيادة الأفريقية،

للدفع بعملية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية،وتقديم تقرير حول نتائج مشاوراته إلى القمة الـ31 التي ستنعقد جويلية المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

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