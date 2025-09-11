رئيس وزراء قطر: ترامب وعدنا بالحماية ثم تعرضنا للخيانة

وصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بـ”إرهاب دولة”.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل.. إنه إرهاب دولة”، مضيفا: “لقد تعرضنا للخيانة”. مضيفا أن “الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لقطر في مناسبات عديدة”.

وصرح رئيس الوزراء القطري بأن الغارة الإسرائيلية على الدوحة “قضت على أي أمل للرهائن المتبقين في غزة”. مشيرا إلى أنه لا يستطيع التنبؤ برد فعل حماس على أحدث المبادئ الأمريكية لوقف إطلاق النار لو لم تهاجم إسرائيل الدوحة يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يعتقد أن إسرائيل وحماس ستستنفدان كل فرصهما للتوصل إلى اتفاق.

وتابع بالقول: “كنت ألتقي بإحدى عائلات الرهائن صباح يوم الهجوم.. إنهم يعولون على هذه الوساطة لوقف إطلاق النار، وليس لديهم أي أمل آخر”.

وأوضح رئيس الوزراء القطري: “أعتقد أن ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضى على أي أمل لهؤلاء الرهائن”. مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام بمهاجمة قيادة حماس في العاصمة القطرية”.