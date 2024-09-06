رائد القبة يختتم التربص التحضيري بعين الدراهم التونسية

اختتم فريق رائد القبة التربص التحضيري الثاني للفيق الذي أجراه بمدينة عين الدراهم التونسية الذي دام 13 يوما.

وجرى التربص التحضيري وسط ظروف جيدة ومعنويات مرتفعة بالنظر إلى الظروف الرائعة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها إدارة النادي.

وأجرى الفريق القباوي 4 مباريات ودية كاملة تحسبا للموسم الكروي الجديد، أمام كل من اتحاد عنابة ونجم مقرة وإتحاد بسكرة وشباب بلوزداد.

كما سيحل الفريق العاصمي بأرض الوطن صبيحة الغد، ليجدد تحضيرات بمعقل الفريق قبل انطلاق التحديات القادمة.

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