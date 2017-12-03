بالفيديو..رابح زياني:”كلنا جزائريين، وكلنا نعشق هذا المنتخب..”

قصف “رابح زياني” والد اللاعب الدولي “كريم زياني” الإتحاد الجزائري لكرة القدم عقب البيان الذي أصدرته بخصوص إستدعاء اللاعبين المغتربين مستقبلا.

وقال زياني في تصريح للنهار بخصوص التشكيك في وطنية اللاعبين المغتربين:

“نجلب لاعبين من فرنسا أو كندا فهذا لا يهم بما أنهم يعشقون الجزائر..من منا لا يحب الجزائر؟”

وإنتقذ رابح زياني نشر البيان من طرف الفاف في هذا الوقت الحساس الذي يعرف دخول المنتخب في فترة إنتقالية قائلا:

“كان بإمكان الفاف تفادي ذلك البيان، لأن هناك ناخب وطني يجلب اللاعبين الذين يملكون مؤهلات لحمل القميص الوطني”

ودعى والد زياني بعدم التفريقة والجهوية في المنتخب موضحا:

“كلنا جزائريين، وكلنا نعشق هذا المنتخب سواء من وهران،بجاية أو عنابة، كلنا من بلد واحد”

وجدد زياني تأكيده على وطنية اللاعبين المغتربين وعشقهم للجزائر قائلا:

“أعرف تقريبا كل الشباب هنا في فرنسا وأنا متأكد أنهم يحبون الجزائر، لكن مهمة الإنتقاء تعود للناخب الوطني”

وأضاف: “حتى في الجزائر، لو تفتح قلب اللاعب المحلي لا تدري ما يوجد فيه، أضن أن هذه تفاصيل تافهة”

وإختتم مناجير اللاعبين المغتربين حديثه بالتطرق إلى عشقه للوطن والتضحيات التي قدمتها عائلته مردفا:

“قدمنا الكثير للجزائر، والحمد لله ، نحبو بلادنا ونحب وطننا، الناس ماتت من أجل الوطن ، أبي وجدي عملوا من أجل هذا الوطن”

وأضاف”الوطن من مثل الأم..هل يوجد شخص لا بحب والدته…أطفالي كانو يحملون الراية الوطنية في كل مرة يلعب فيها المنتخب”