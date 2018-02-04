“رابطة اللاعبين المُحترفين” تتدخل لحل أزمة محرز وليستر !

قامت “رابطة اللاعبين المُحترفين” الإنجليزية بالإتصال بإدارة “ليستر سيتي” من أجل إنهاء أزمة الدولي الجزائري، رياض محرز بأسرع وقت ممكن.

وكشفت جريدة “الصن” بأن “النقابة” إقترحت أن تدخل كطرف في النزاع لحل الأمور بصفة ودية، وتفادي تعقد وضعية نجم “الفوكسيس”.

وطلبت “رابطة اللاعبين المُحترفين” تقريرا مُفصلا بخصوص القضية، مؤكدة مُساندتها للجناح الأيسر، وبحثها عن إخراجه من “مرحلة الإكتئاب” التي يعيشها.

يُشار بأن أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، غائب عن فريقه، منذ حرمانه من الإنتقال لمُتصدر البريمير ليغ، مانشسر سيتي.